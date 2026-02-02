Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:58
Autostrada, lavori nella galleria “Serra Spiga”: chiusura temporanea nella notte del 3 febbraio

Il provvedimento che riguarda il tratto cosentino (carreggiata nord) sarà in vigore dalle 22 di martedì fino alle 2 di mercoledì 4 febbraio

Pubblicato il: 02/02/2026 – 8:52
COSENZA Per consentire lo svolgimento delle verifiche propedeutiche al rilascio della messa in esercizio definitiva della galleria ”Serra Spiga” da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ansfisa, si rendono necessarie delle limitazioni al traffico in provincia di Cosenza. Nel dettaglio, martedì 3 febbraio, sarà attiva la chiusura temporanea del tratto della A2 in carreggiata nord, compreso tra gli svincoli di Cosenza Sud e Cosenza Nord/Rende. Lo fa sapere Anas. Il traffico veicolare sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Cosenza Sud, proseguendo lungo la viabilità urbana e la strada statale 107, con rientro in A2 allo svincolo di Cosenza Nord. Il provvedimento sarà in vigore dalle 22 del 3 febbraio e fino alle 2 del 4 febbraio. 

