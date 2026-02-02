Gioco d’azzardo, controlli nel Cosentino: 83 esercizi passati al setaccio dai Carabinieri

l’operazione

COSENZA In continuità con analoga iniziativa promossa nel mese di luglio dello scorso anno, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha riproposto l’attuazione di una specifica campagna nazionale per la prevenzione e per il contrasto alle diverse forme di illegalità connesse con il gioco d’azzardo patologico e con le scommesse, a riprova dell’elevata attenzione che l’Istituzione continua a rivolgere verso un fenomeno che, tra le nuove dipendenze, si conferma in forte aumento e sempre più connotato da rilevanti implicazioni nelle dinamiche individuali, familiari e sociali in genere.

In tale ambito, in considerazione della immutata attualità dei fattori di rischio del gioco d’azzardo per le fasce vulnerabili – specie per i giovanissimi e per gli anziani – l’attenzione dell’Arma verso lo specifico fenomeno ha portato le articolazioni dipendenti da questo Comando Provinciale a controllare – nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio – 83 esercizi sull’intero territorio della Provincia, impiegando complessivamente 170 militari.



I controlli, indirizzati nei confronti di diverse tipologie di esercizi aperti al pubblico che erogano servizi di gioco o scommesse con vincite in denaro, in alcuni casi sono stati eseguiti anche con il supporto di personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cosenza, essendo stati orientati anche a verificare la sussistenza di eventuali violazioni di rispettiva e specifica competenza.

Nel complesso, sono state accertare alcune irregolarità, segnalando 2 persone alle competenti Autorità Giudiziarie per illeciti penali di natura contravvenzionale e contestando 7 sanzioni amministrative, per un importo complessivo quantificato – nel massimo – in 46.800 euro.

