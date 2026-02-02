Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:58
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

in sila

Lorica, chiusura temporanea dell’impianto per guasto alla rete elettrica

FdC chiarisce che il disservizio non dipende da responsabilità di natura gestionale o operativa

Pubblicato il: 02/02/2026 – 7:31
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Lorica, chiusura temporanea dell’impianto per guasto alla rete elettrica

COSENZA Ferrovie della Calabria ha comunicato che l’impianto di Lorica è temporaneamente chiuso a causa di un guasto alla rete del gestore dell’energia, che ha interessato l’intera area. La sospensione delle attività si è resa necessaria per cause indipendenti dalla volontà della gestione degli impianti, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e del personale. In merito a commenti e ricostruzioni circolati sui social network nelle ultime ore, si precisa che alcune affermazioni non corrispondono alla reale situazione dei fatti. La chiusura dell’impianto è esclusivamente riconducibile al disservizio elettrico attualmente in corso e non a responsabilità di natura gestionale o operativa. Sono attualmente in corso gli interventi da parte del gestore della rete elettrica. L’impianto riaprirà regolarmente non appena il servizio sarà ripristinato. Seguiranno aggiornamenti ufficiali attraverso i canali istituzionali. Ci scusiamo per il disagio arrecato.

Argomenti
chiusura impianti lorica
chiusura temporanea dell’impianto per guasto alla rete elettrica
impianti lorica chiusi
lorica
Rilevanti
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x