Lorica, chiusura temporanea dell’impianto per guasto alla rete elettrica

COSENZA Ferrovie della Calabria ha comunicato che l’impianto di Lorica è temporaneamente chiuso a causa di un guasto alla rete del gestore dell’energia, che ha interessato l’intera area. La sospensione delle attività si è resa necessaria per cause indipendenti dalla volontà della gestione degli impianti, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e del personale. In merito a commenti e ricostruzioni circolati sui social network nelle ultime ore, si precisa che alcune affermazioni non corrispondono alla reale situazione dei fatti. La chiusura dell’impianto è esclusivamente riconducibile al disservizio elettrico attualmente in corso e non a responsabilità di natura gestionale o operativa. Sono attualmente in corso gli interventi da parte del gestore della rete elettrica. L’impianto riaprirà regolarmente non appena il servizio sarà ripristinato. Seguiranno aggiornamenti ufficiali attraverso i canali istituzionali. Ci scusiamo per il disagio arrecato.