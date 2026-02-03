«Al Comune di Vibo spettacolo indecoroso. Romeo abbia il coraggio di mollare»

l’accusa

VIBO VALENTA «Adesso basta. Lo spettacolo indecoroso a cui i cittadini di Vibo Valentia sono costretti ad assistere quotidianamente ha superato ogni limite di decenza. Quella che doveva essere la “svolta” per la città si è rivelata una palude di interessi personali, ricatti incrociati e un’incapacità amministrativa senza precedenti. La Vibo Vera!». Lo scrivono n una nota unitaria i gruppi di opposizione al Comune di Vibo Valentia: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Cuore Vibonese, Insieme al Centro (noi Moderati), Identità territoriale. Secondo l’opposizione «l’amministrazione Romeo non governa: sopravvive già da un anno. È ormai evidente che la giunta navighi a vista, senza una bussola, ostaggio dei capricci del gruppo Alecci e di una maggioranza che non esiste più nei fatti, ma solo sulla carta. Siamo stanchi di vedere consiglieri eletti tra le fila dell’opposizione che, con un salto della quaglia degno del peggior mercato del bestiame, oggi siedono in maggioranza per puro calcolo di convenienza. Com’è possibile pensare di giocare con il destino di una città in sofferenza per un briciolo di visibilità o un incarico? Il virus dei giochi di potere ha contagiato anche la Provincia, ormai ridotta a un terreno di conquista. È scandaloso vedere un ente ostaggio di logiche paradossali: un Presidente di Forza Italia e un Vicepresidente che si muove a pendolo, spostandosi di qua e di là a seconda del vento che tira e della convenienza del momento. Questo non è fare politica per il territorio, questo è sciacallaggio istituzionale. Mentre la città muore, il Sindaco resta aggrappato alla poltrona, i suoi sodali si perdono in rimpasti, dimissioni (come quelle, sintomatiche, di Vania Continanza) e tatticismi esasperanti, la realtà fuori dal palazzo è drammatica: Attività commerciali che chiudono ogni giorno sotto il peso di una crisi che l’amministrazione ignora; Programmazione zero: non esiste un piano per lo sviluppo, per il decoro, per il futuro; Zero risposte ai cittadini: l’unica attività prodotta sono i “giochi di palazzo”. Vibo Valentia – prosegue l’opposizione – è incastrata in un ingranaggio perverso. È una città che non respira, soffocata da una classe dirigente che scarica sulla comunità le proprie frustrazioni e i propri fallimenti. Romeo, abbia il coraggio di mollare! Sindaco, lei è circondato da persone che pensano solo alle proprie tasche e al proprio tornaconto politico. Restare inchiodato a quella sedia non è un atto di coraggio, ma un atto di egoismo contro la città. L’opposizione non starà ad assistere a questi continui ricatti. La città merita dignità, non questo mercato dell’usato politico. Dimettetevi subito! Abbiate il coraggio, ridate la parola ai cittadini».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato