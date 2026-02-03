Buscè chiarisce dopo lo sfogo post Cosenza-Casertana: «Chiedo scusa, non volevo offendere nessuno»

la nota

COSENZA In una nota il Cosenza calcio intende fare chiarezza in merito alle dichiarazioni rilasciate dal mister Buscè al termine della gara Cosenza-Casertana. «Lo sfogo avvenuto a caldo subito dopo il match, è frutto della forte tensione emotiva e del grande coinvolgimento che caratterizzano quotidianamente il lavoro del mio staff e della squadra. Tuttavia, ritengo doveroso sottolineare come alcune espressioni utilizzate non rispecchino i valori di rispetto, correttezza e sportività che da sempre mi contraddistinguono e, per questo, chiedo assolutamente scusa se qualcuno si sia potuto sentire offeso. Non era mia intenzione farlo», le parole di mister Antonio Buscè. Il Cosenza calcio – continua la nota – invita tutto l’ambiente a mantenere unità, equilibrio e concentrazione in vista dei prossimi impegni sportivi, sostenendo la squadra ed i colori rossoblù in una sfida campionato ancora tutta da giocare.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato