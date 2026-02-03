Caos al Comune di Vibo, si dimette l’assessore Vania Continanza
Anticipa le mosse del sindaco in vista del mini rimpasto. Le dimissioni «per facilitare il superamento dell’impasse politico». Ma restano gli scontri interni
VIBO VALENTIA Arriva il primo scossone politico al Comune di Vibo: l’assessore alla Pubblica Istruzione Vania Continanza si è dimessa stamattina con una missiva inviata al sindaco Enzo Romeo. Le dimissioni anticipano la mossa del primo cittadino, che si apprestava a varare il mini-rimpasto di Giunta ventilato da tempo e che prevedeva proprio la sostituzione di Continanza. Sarebbe stata lei la “prescelta”, insieme all’assessora al bilancio Pina Puntillo, a lasciare il posto per i nuovi “innesti” politici del sindaco: il capogruppo dem Francesco Colelli, che sostituirebbe Continanza in quota Pd, e un rappresentante del gruppo degli “alecciani” Democratici e Riformisti individuato nell’imprenditore Enzo Mirabello. Un nome non apprezzato del tutto dal gruppo dem e dal sindaco Romeo e che farebbe sollevare la questione delle quote rosa in Giunta. Vania Continanza, rivendicando il proprio operato in questi 18 mesi e ringraziando il sindaco per la collaborazione e la fiducia, motiva nella lettera le dimissioni per «facilitare il superamento dell’impasse che da giorni è sotto gli occhi di tutti». Un passo indietro che, però, rende ancora più evidenti gli scontri interni alla maggioranza: il gruppo degli alecciani ha ottenuto sempre più rilevanza negli ultimi mesi, chiedendo apertamente al sindaco una rappresentanza in Giunta. Una situazione che ha scatenato i malumori nel Partito democratico a trazione Colelli-Mammoliti, che hanno gradito poco le mosse politiche in un momento delicato per la città e ritengono, tra le altre cose, che rischi di perdere rilevanza il gruppo dem, che per primo portò il sindaco Enzo Romeo come candidato, all’interno di Palazzo Luigi Razza. Oggi è stata convocata la riunione provinciale del Pd, proprio per discutere dei nuovi sviluppi politici e delle prossime mosse del primo cittadino. Ora più che mai in un delicato equilibrio e non è escluso che guardi anche fuori dal campo largo per cercare di dare solidità alla sua amministrazione. (ma.ru.)
