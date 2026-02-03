Caos al Comune di Vibo, si dimette l’assessore Vania Continanza

il terremoto politico

VIBO VALENTIA Arriva il primo scossone politico al Comune di Vibo: l’assessore alla Pubblica Istruzione Vania Continanza si è dimessa stamattina con una missiva inviata al sindaco Enzo Romeo. Le dimissioni anticipano la mossa del primo cittadino, che si apprestava a varare il mini-rimpasto di Giunta ventilato da tempo e che prevedeva proprio la sostituzione di Continanza. Sarebbe stata lei la “prescelta”, insieme all’assessora al bilancio Pina Puntillo, a lasciare il posto per i nuovi “innesti” politici del sindaco: il capogruppo dem Francesco Colelli, che sostituirebbe Continanza in quota Pd, e un rappresentante del gruppo degli “alecciani” Democratici e Riformisti individuato nell’imprenditore Enzo Mirabello. Un nome non apprezzato del tutto dal gruppo dem e dal sindaco Romeo e che farebbe sollevare la questione delle quote rosa in Giunta. Vania Continanza, rivendicando il proprio operato in questi 18 mesi e ringraziando il sindaco per la collaborazione e la fiducia, motiva nella lettera le dimissioni per «facilitare il superamento dell’impasse che da giorni è sotto gli occhi di tutti». Un passo indietro che, però, rende ancora più evidenti gli scontri interni alla maggioranza: il gruppo degli alecciani ha ottenuto sempre più rilevanza negli ultimi mesi, chiedendo apertamente al sindaco una rappresentanza in Giunta. Una situazione che ha scatenato i malumori nel Partito democratico a trazione Colelli-Mammoliti, che hanno gradito poco le mosse politiche in un momento delicato per la città e ritengono, tra le altre cose, che rischi di perdere rilevanza il gruppo dem, che per primo portò il sindaco Enzo Romeo come candidato, all’interno di Palazzo Luigi Razza. Oggi è stata convocata la riunione provinciale del Pd, proprio per discutere dei nuovi sviluppi politici e delle prossime mosse del primo cittadino. Ora più che mai in un delicato equilibrio e non è escluso che guardi anche fuori dal campo largo per cercare di dare solidità alla sua amministrazione. (ma.ru.)

