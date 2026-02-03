Cosenza, oltre un milione di euro per il ripristino del manto stradale nel 2026

sicurezza e decoro

COSENZA Sono ripartiti questa mattina i lavori di messa in sicurezza e ripristino del manto stradale cittadino, così come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Franz Caruso. I lavori, seguiti personalmente dall’assessore Pasquale Sconosciuto, stanno interessando viale Crati e viale Busento (SS 107 di competenza comunale) e proseguiranno su via Scopelliti e viale Cosmai, ambo i lati, fino a coprire l’intero territorio urbano.

Si tratta di un nuovo step di un percorso avviato negli ultimi quattro anni che ha visto la sistemazione di numerose arterie urbane, grazie all’impegno di operatori specializzati del settore e degli addetti della cooperativa comunale di manutenzione.

L’Amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso ha dato il via a una nuova fase di interventi per il 2026 al fine di migliorare la sicurezza stradale, il decoro urbano e la qualità della mobilità cittadina.

“La manutenzione delle strade è stata sempre una priorità assoluta per la nostra Amministrazione – dichiara il sindaco Franz Caruso – nonostante le difficoltà legate a un bilancio in dissesto che stiamo, per fortuna, superando grazie ad una gestione economico/finanziaria oculata ed attenta. Stiamo lavorando con programmazione e responsabilità, portando avanti interventi importanti e duraturi per evitare sprechi di risorse e garantire lavori di qualità ai cittadini. A tal fine, sul piano finanziario, abbiamo stanziato oltre 1 milione di euro per il ripristino del manto stradale cittadino. Tra le principali arterie già rimesse in sicurezza figurano Via XXIV Maggio, Viale della Repubblica e parte di Via Popilia. A voler tacere delle principali arterie dei quartieri di San Vito e Serra Spiga (inclusa via Francesco Cilea) come parte di un più ampio progetto di rigenerazione urbana”.

“Il bilancio di previsione 2025-2027 – conclude Franz Caruso – approvato a fine 2025, ci consente di garantire la copertura finanziaria necessaria per proseguire gli interventi di manutenzione straordinaria e di decoro urbano, altro tassello nevralgico della mia amministrazione, per tutto il 2026 con l’obiettivo di rendere la città sempre più sicura e funzionale”.