Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:17
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

IL DELITTO

Ragazza uccisa a Napoli, si cerca il fratello

La giovane è stata accoltellata ed è morta in ospedale. Probabile lite in famiglia

Pubblicato il: 03/02/2026 – 20:17
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ragazza uccisa a Napoli, si cerca il fratello

NAPOLI La polizia a Napoli cerca il fratello di Ilenia Musella, la ragazza di 22 anni arrivata al pronto soccorso della clinica Villa Betania nel quartiere di Ponticelli con una ferita da coltello alla schiena e poi deceduta. Il ragazzo si è reso irreperibile. L’ipotesi degli inquirenti è che Ilenia sia morta a seguito di una lite tra parenti.  Ilenia era arrivata al pronto soccorso a bordo di un’auto ma tra i nodi da sciogliere per gli investigatori c’è anche quello della persona alla guida della vettura. La ragazza abitava nel Parco Conocal, una zona dove non ci sono sistemi di videosorveglianza. Non si esclude che la lite in cui era coinvolta sia avvenuta per strada. (AGI)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
fratello
NAPOLI
ragazza uccisa
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x