Ragazza uccisa a Napoli, si cerca il fratello

IL DELITTO

NAPOLI La polizia a Napoli cerca il fratello di Ilenia Musella, la ragazza di 22 anni arrivata al pronto soccorso della clinica Villa Betania nel quartiere di Ponticelli con una ferita da coltello alla schiena e poi deceduta. Il ragazzo si è reso irreperibile. L’ipotesi degli inquirenti è che Ilenia sia morta a seguito di una lite tra parenti. Ilenia era arrivata al pronto soccorso a bordo di un’auto ma tra i nodi da sciogliere per gli investigatori c’è anche quello della persona alla guida della vettura. La ragazza abitava nel Parco Conocal, una zona dove non ci sono sistemi di videosorveglianza. Non si esclude che la lite in cui era coinvolta sia avvenuta per strada. (AGI)

