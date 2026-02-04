Concerto inaugurale dell’Anno Accademico 2025/2026 del Conservatorio “P. I. Tchaikovsky”

L’appuntamento

LAMEZIA TERME Il Conservatorio P. I. Tchaikovsky inaugura ufficialmente l’Anno Accademico 2025/2026 con un concerto di grande prestigio in programma sabato 7 febbraio 2026, alle ore 18:30, presso il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme. Protagonista della serata sarà l’Orchestra del Conservatorio – Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta dal Maestro Cettina Nicolosi, affiancata dal Coro Universitario della Magna Graecia, preparato e diretto dal Maestro Luigi Vincenzo. L’evento rappresenta un momento di alto valore artistico e istituzionale, volto a celebrare l’inizio del nuovo anno accademico all’insegna dell’eccellenza musicale e della collaborazione tra istituzioni. Ospite d’eccezione del concerto sarà la pianista internazionale Shiran Wang, artista Deutsche Grammophon, che interpreterà il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 di Sergej Rachmaninov, una delle pagine più celebri e impegnative del repertorio sinfonico-concertistico. Momento particolarmente significativo della serata sarà l’esecuzione in prima assoluta dell’Inno del Conservatorio, per coro e orchestra, composto dal M° Francesco Fortunato, docente del Conservatorio. Un’opera originale che intende rappresentare l’identità, i valori e la missione culturale dell’istituzione.

La Direttrice del Conservatorio, Valentina Currenti: «L’inaugurazione dell’Anno Accademico è sempre un momento di grande valore simbolico e culturale per la nostra comunità. La presenza di un’artista di fama internazionale come Shiran Wang e la prima esecuzione dell’Inno del Conservatorio testimoniano la vitalità, la qualità e la visione del nostro progetto formativo e artistico. È un’occasione per condividere con il territorio il lavoro, la passione e il talento che animano quotidianamente il nostro Conservatorio».

Il concerto inaugurale si conferma così come un appuntamento di rilievo per l’intero territorio, rafforzando il ruolo del Conservatorio “P. I. Tchaikovsky” come centro di formazione, produzione artistica e promozione culturale a livello regionale e nazionale. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato