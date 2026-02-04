Cosenza, Loizzo: «Possiamo vincere le elezioni Provinciali come quattro anni fa»

verso il voto

COSENZA «Possiamo vincere le elezioni provinciali di Cosenza come quattro anni fa. Il sistema elettorale è quello che è ma le divisioni della sinistra possono favorirci e farci rivincere le elezioni. Non credo che la sinistra sarà unita e dobbiamo sfruttare questa opportunità. Per questo è necessario trovare subito il candidato a presidente e costruire delle liste forti. Noi, come Lega, ci saremo, sperando di contribuire al successo». Lo dichiara Simona Loizzo, deputato della Lega.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato