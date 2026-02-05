Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:57
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

lo studio

Alzheimer, nuova strategia “smart” potenzia le difese del cervello. Catanzaro tra le università coinvolte

Sulfavant A regola l’attività della microglia, le cellule immunitarie cerebrali, aprendo prospettive anche per altre malattie neurodegenerative

Pubblicato il: 05/02/2026 – 13:57
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Alzheimer, nuova strategia “smart” potenzia le difese del cervello. Catanzaro tra le università coinvolte

ROMA Punta su una piccola molecola “smart” la nuova strategia nella lotta all’Alzheimer: questo composto messo a punto in laboratorio, chiamato Sulfavant A, riesce infatti a potenziare le difese naturali del cervello e, nelle sperimentazioni condotte finora su cellule coltivate e animali, ha mostrato di poter ridurre e in parte prevenire la formazione delle placche caratteristiche della malattia, proteggendo i neuroni e migliorando la memoria. Lo dimostra lo studio guidato dall’Istituto di Chimica Biomolecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pozzuoli e pubblicato sul Journal of Neuroinflammation, al quale hanno partecipato anche gli Istituti del Cnr di Genetica e Biofisica “A. B. Traverso” e degli Endotipi in Oncologia, Metabolismo e Immunologia “G. Salvatore” di Napoli, e quello di Cristallografia di Catania, insieme a Università Campus Bio-Medico e Fondazione Santa Lucia di Roma e alle Università Federico II di Napoli e Magna Graecia di Catanzaro. «Il lavoro suggerisce un vero e proprio cambio di prospettiva nel trattamento della malattia – sottolinea Angelo Fontana, direttore del Cnr-Icb e coordinatore della ricerca – cioè non concentrarsi esclusivamente sulla rimozione diretta delle placche amiloidi, ma sostenere e potenziare i meccanismi endogeni di difesa del cervello, con particolare attenzione al ruolo dell’immunità innata». Sulfavant A, che è stato brevettato dal Cnr, ha dimostrato infatti di riuscire a regolare in maniera selettiva l’attività della microglia, le cellule che costituiscono il sistema immunitario del cervello e che sono deputate alla rimozione di detriti e aggregati proteici, proprio come quelli tipici dell’Alzheimer. I risultati ottenuti finora sono promettenti anche per altre malattie neurodegenerative, e i ricercatori puntano ora ad avviare le sperimentazioni cliniche sull’uomo.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
alzheimer
Sanità
studio alzheimer
Sulfavant A
università catanzaro
università catanzaro Alzheimer
Categorie collegate
Catanzaro
Catanzaro e provincia
Sanità
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x