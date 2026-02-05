Provincia di Cosenza, il Pd definisce l’assetto politico-organizzativo. Lettieri con Iacucci, Peta e De Simone

il coordinamento

COSENZA In vista dell’imminente rinnovo del Consiglio Provinciale di Cosenza, il Partito Democratico ha definito l’assetto politico-organizzativo per la gestione della fase elettorale. «Il segretario provinciale Matteo Lettieri – riporta una nota della Federazione Provinciale del Pd di Cosenza – sentiti i livelli regionale e nazionale del PD, ha costituito un coordinamento plurale, concepito per garantire la massima rappresentatività di tutte le anime e le sensibilità del partito nella voglia di condividere le scelte per le prossime elezioni provinciali. Il segretario Lettieri verrà coadiuvato da Franco Iacucci, già presidente della Provincia di Cosenza, Sergio De Simone e Giuseppe Peta. Il mandato è quello di portare il Partito Democratico e la coalizione di centrosinistra, in sinergia con le forze civiche del territorio, verso l’amministrazione della Provincia di Cosenza dopo il grande fallimento dell’amministrazione Succurro». Dunque, il Partito democratico rilancia il proprio percorso politico e organizzativo che condurrà alla scelta del candidato alla presidenza della Provincia di Cosenza e alla composizione delle liste per il rinnovo del Consiglio provinciale. Il termine fissato per il deposito ufficiale delle candidature dei consiglieri e del candidato presidente è il 16 febbraio.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato