Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:07
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

Blitz in tutta Italia

Fatture false nel tessile: sequestri per 8 milioni anche in Calabria

Coinvolti 57 imprenditori asiatici e oltre 50 imprese beneficiarie delle frodi

Pubblicato il: 06/02/2026 – 13:07
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Fatture false nel tessile: sequestri per 8 milioni anche in Calabria

VENEZIA La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato beni e valori, per un importo di oltre 8 milioni di euro, a carico di 57 imprenditori tessili di origine asiatica in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Calabria, nell’ambito di un’indagine su false fatturazioni per oltre 26 milioni di euro. Le indagini del secondo Nucleo Operativo Metropolitano di Mestre, coordinate dalla Procura del capoluogo, hanno svelato l’esistenza – tra le province di Venezia, Treviso e Padova – di un’organizzazione specializzata nella sistematica emissione di migliaia di fatture false a favore di oltre 50 imprese, sparse su tutto il territorio nazionale, spesso con l’uso di prestanome. I Finanzieri hanno ricostruito i flussi telematici delle fatture elettroniche, geolocalizzando, attraverso gli indirizzi IP, le postazioni da cui erano stati emessi e registrati i documenti fittizi. Dagli accertamenti finanziari è emersa, oltre alla metodica esportazione di capitali verso l’estero, la destinazione di buona parte dei proventi illeciti per l’acquisto di case, gioielli e capi di alta moda. Ai sequestri hanno preso parte 30 reparti delle Fiamme Gialle, a carico di 57 indagati, ciascuno in relazione alla quota di imposta evasa, con il “congelamento” di risorse economico-finanziarie per 8,3 milioni.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
57 imprenditori indagati
fatture false nel tessile
imprenditori asiatici
sequestri calabria tessile
sequestri nel tessile
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x