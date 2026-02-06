Skip to main content

la decisione

Niente scarcerazione per il boss Giuseppe Piromalli: resta in carcere a Opera

Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha respinto il ricorso per gravi motivi di salute

Pubblicato il: 06/02/2026 – 11:51
REGGIO CALABRIA Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha respinto il ricorso del boss della ‘ndrangheta di Gioia Tauro, Giuseppe Piromalli che aveva chiesto la scarcerazione per gravi motivi di salute. Il Collegio, in subordine, ha respinto anche la richiesta del difensore – l’ avvocato Domenico Infantino – di Piromalli, di assegnarlo a regime carcerario attenuato. Piromalli, quindi, rimarrà nel carcere di Opera, nonostante la corposa documentazione circa il suo stato di salute depositata dal suo difensore.

