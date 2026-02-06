Skip to main content

la tragedia

Tampona un’auto in sosta nel Bolognese, muore 75enne calabrese

L’uomo è deceduto in ospedale

Pubblicato il: 06/02/2026 – 11:43
Tampona un’auto in sosta nel Bolognese, muore 75enne calabrese

BOLOGNA Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla tangenziale di Bologna, nel territorio di Casalecchio di Reno. A perdere la vita è stato un pensionato di 75 anni, originario della Calabria ma residente a Bologna. Da una prima ricostruzione, l’auto dell’anziano avrebbe tamponato violentemente una utilitaria che era ferma per un guasto ai lati della carreggiata, nella corsia di decelerazione.
La conducente di quest’ultima era scesa dal mezzo ed è così rimasta illesa. Il 75enne invece, incastrato nell’abitacolo dopo l’impatto, è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore, dove è deceduto poco dopo. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, la polizia stradale di Bologna e i Vigili del fuoco.

