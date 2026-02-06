Traffico di droga, i presunti favori dei doganieri a Gioia Tauro. Due assoluzioni in abbreviato

la sentenza

REGGIO CALABRIA Il tribunale di Reggio Calabria ha assolto Elisa Calfapietra, al termine del processo celebrato con rito abbreviato. L’imputata era stata coinvolta in una operazione condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria – con il supporto operativo dello Scico e con la collaborazione di Europol e della Dcsa – che aveva portato alla esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di due funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro e degli arresti domiciliari nei confronti di una dipendente di una società di spedizione accusati di essere coinvolti in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravato dalla finalità di agevolare la ‘ndrangheta.

Elisa Calfapietra (difesa dagli avvocati Giuseppe Milicia e Rocco Carbone) era stata scarcerata in sede di riesame dal Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, a marzo 2024, e poi aveva scelto di essere giudicata con il rito abbreviato. Nei giorni scorsi, il tribunale reggino ha deciso l’assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto. Alla donna sono state restituite anche le somme sottoposte a sequestro. Assolto anche Renato Papalia, un altro imputato nel medesimo processo. Il giudice ha ritenuto invece colpevole Giuseppe Papalia, condannato a sei anni e assolto dal reato contestato al capo 6) perché il fatto non sussiste. (F.B.)

