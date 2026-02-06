Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:15
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il bando ufficiale

Università Mediterranea: al via le iscrizioni per i percorsi abilitanti docenti

Gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione esclusivamente in modalità telematica

Pubblicato il: 06/02/2026 – 13:15
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Università Mediterranea: al via le iscrizioni per i percorsi abilitanti docenti

REGGIO CALABRIA L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria comunica l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2025/2026. Gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione esclusivamente in modalità telematica. La finestra per l’invio delle domande seguirà il seguente calendario:
 Apertura: 2 febbraio 2026, ore 08:00 Chiusura: 12 febbraio 2026, ore 12:00.

Per tutti i dettagli consultare il bando ufficiale pubblicato sul portale dell’Ateneo .

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Importanti
percorsi abilitanti docenti
Università degli Studi Mediterranea
Università Mediterranea
Categorie collegate
Società
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x