Università Mediterranea: al via le iscrizioni per i percorsi abilitanti docenti
Gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione esclusivamente in modalità telematica
REGGIO CALABRIA L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria comunica l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2025/2026. Gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione esclusivamente in modalità telematica. La finestra per l’invio delle domande seguirà il seguente calendario:
Apertura: 2 febbraio 2026, ore 08:00 Chiusura: 12 febbraio 2026, ore 12:00.
Per tutti i dettagli consultare il bando ufficiale pubblicato sul portale dell’Ateneo .
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato