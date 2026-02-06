USIC, sequestro di droga e armi a Cleto ed Amantea: «Togliere alla criminalità i mezzi per nuocere è restituire speranza alle comunità»

la nota

COSENZA L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri, Segreteria Regionale della Calabria, esprime il più sentito apprezzamento per l’importantissima operazione di polizia giudiziaria condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Paola, che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e armi clandestine nei territori dei comuni di Cleto e Amantea, con un arresto e due denunce a piede libero per reati connessi al traffico di droga e alla detenzione illecita di armi.

L’attività svolta costituisce un risultato operativo di rilevante valore sociale: l’ingente quantità di stupefacenti e le armi clandestine sottratte alla disponibilità della criminalità avrebbero potuto alimentare ulteriori reti di spaccio e attività illecite, con conseguenti profitti illegali e aumento dell’insicurezza sul territorio.

Un plauso particolare va ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Paola, che con lincessante e preziosa attività d’indagine, di osservazione e controllo – anche nelle aree rurali e meno battute – hanno conseguito questo importante risultato repressivo. La quotidiana dedizione al servizio, spesso lontano dai riflettori, è un elemento qualificante dell’impegno dell’Arma nella tutela della sicurezza dei cittadini e nella prevenzione dei fenomeni.

L’attività odierna rappresenta inoltre il frutto di una sinergia efficace tra le diverse articolazioni della Compagnia di Paola, diretta in maniera diligente e professionale dal Capitano Davide Picheo, coadiuvato dal S.Ten. Alberto Lattuca, a cui va il riconoscimento per la guida e la supervisione operativa dell’intervento.

L’USIC Calabria, nell’esprimere la propria gratitudine alle donne e agli uomini dell’Arma coinvolti, ribadisce l’importanza di mantenere alta la pressione investigativa e operativa contro ogni forma di illegalità organizzata, affinché ogni azione di contrasto contribuisca concretamente a rendere le nostre comunità più sicure e libere da traffici che minano coesione sociale e legalità.

“È nella quotidiana determinazione di chi indossa l’uniforme – spesso nelle pieghe più nascoste del territorio – che risiede la vera battaglia per la sicurezza: togliere alla criminalità i mezzi per nuocere è restituire speranza alle nostre comunità.”