Violazioni sulla sicurezza: ditta sospesa e multe per 9mila euro nel Catanzarese

i controlli

CATANZARO I carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, predisposti dal Comando provinciale di Catanzaro, hanno intensificato a febbraio i controlli negli ambienti di lavoro e lungo la Strada statale 106. In una ditta attiva nel commercio di legnami, controllata insieme al personale del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Catanzaro, sono state rilevate diverse violazioni della normativa di settore che hanno comportato sanzioni per circa 9.000 euro e la contestuale sospensione dell’attività. In particolare è emerso che l’azienda fosse priva della documentazione relativa alla valutazione dei rischi, misura necessaria a garantire il costante adeguamento agli standard di sicurezza previsti. Ulteriori irregolarità hanno riguardato la carente formazione dei lavoratori e l’assenza della sorveglianza sanitaria, misura indispensabile per prevenire l’insorgenza di malattie professionali e infortuni sul lavoro. Inoltre nel corso dei controlli alla circolazione lungo la Strada statale 106 due conducenti fermati hanno rifiutato di sottoporsi agli accertamenti preliminari per verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti. Condotta che è costata loro il ritiro della patente, il sequestro amministrativo dei rispettivi veicoli ai fini della confisca e il deferimento alla Procura della Repubblica di Catanzaro.

