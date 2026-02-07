Cosenza, archiviato il mercato ora parla il campo: esame Giugliano – PROBABILI FORMAZIONI

si gioca alle 14.30

COSENZA Il mercato è ormai alle spalle, con le sue ferite ancora fresche e qualche rimpianto. Il Cosenza archivia un gennaio complicato, che ha portato via la vetta della classifica e pedine pesanti come Ricciardi e Kouan, e prova a rimettere al centro il campo. Oggi alle 14.30, sul terreno del Giugliano, ultimo della classe ma non per questo arrendevole, i rossoblù sono chiamati a una prova di maturità.

La squadra di Buscè arriva alla trasferta campana con l’obiettivo di dare continuità alla prestazione convincente offerta contro la Casertana. Blindare la zona playoff è la priorità, ma lo sguardo corre inevitabilmente un po’ più su, dove la Salernitana occupa il terzo posto.

In settimana si è registrato il passo indietro di Buscè, che ha chiesto scusa per alcune dichiarazioni colorite post Casertana. Sul campo, intanto, arrivano notizie incoraggianti. Florenzi ha smaltito i problemi che avevano fatto temere il peggio: gli esami hanno escluso lesioni e il centrocampista è tornato ad allenarsi con il gruppo, anche se oggi dovrebbe partire dalla panchina. Tra i convocati c’è anche Beretta. Qualche segnale positivo per Ferrara, che però non figura tra i convocati.

Il Cosenza si affida anche ai volti nuovi. Baez non ha ancora il ritmo partita ideale, ma potrebbe essere una carta interessante da giocare a gara in corso. In difesa, invece, si profila l’esordio immediato di Moretti, candidato a prendere il posto di Caporale, affaticato dopo una lunga serie di presenze consecutive. Una gestione necessaria, come lo stesso Buscè ha più volte sottolineato.

Davanti Emmausso e Achour guideranno l’attacco, con quest’ultimo reduce da una prestazione da protagonista contro la Casertana. Sulla trequarti Contiliano sembra in vantaggio su Ba per una maglia da titolare, mentre dalla panchina potrebbero arrivare energie ed esperienza: Palmieri in mezzo al campo e Perlingieri là davanti.

Fuori dal campo, il clima resta contrastato. Se al “San Vito-Marulla” la contestazione verso la società è ormai una costante, oggi sugli spalti del “De Cristofaro” non mancherà il sostegno dei tifosi rossoblù. (redazione@corrierecal.it)

La probabile formazione

GIUGLIANO (3-5-2): Greco; Justiniano, Laezza, Caldore; Marchisano, De Rosa, Peluso, Zammarini, Egharevba; D’Agostino, Volpe. All.: Di Napoli.

COSENZA (3-5-2): Vettorel; Moretti, Dametto, D’Orazio; Ciotti, Garritano, Langella, Contiliano, Cannavò; Emmausso, Achour. All.: Buscè.

