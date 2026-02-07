Cosenza, minacce e violenza privata: Francesco Gallo assolto

La decisione

COSENZA Il tribunale di Cosenza presieduto dalla giudice Formoso ha assolto Francesco Gallo, difeso dall’avvocato Francesco Chiaia. Gallo era accusato di minaccia, violenza privata e lesioni nei confronti di S.M. costituitosi con il suo avvocato come parte civile. Secondo il capo di imputazione, Gallo avrebbe prima minacciato e poi costretto a fermarsi frapponendo l’auto davanti la cisterna condotta dalla persona offesa. Poi l’avrebbe malmenato provocando lesioni refertate dal pronto soccorso cosentino con prognosi di 10 giorni.

Il processo

Nel controesame della persona offesa e degli altri testi sono emerse diverse contraddizioni che hanno fatto emergere la insussistenza della minaccia e della violenza privata facendo emergere come le lesioni erano state procurate da una caduta e dall’urto in volto al cordolo del marciapiede. Il pm aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato. Il tribunale ha accolto le tesi dell’avvocato Francesco Chiaia ed ha assolto Gallo per non aver commesso il fatto. (f.b.)

