Statine, per la scienza i benefici superano di gran lunga i rischi

lo studio su lancet

Le statine, farmaci anti-colesterolo, non causano la maggior parte degli effetti collaterali elencati sui loro bugiardini. È il risultato di una revisione di studi pubblicata su Lancet e condotta all’Università di Oxford.

L’analisi suggerisce che le statine non hanno più probabilità di un placebo di causare la maggior parte degli effetti collaterali che vengono attribuiti a tali farmaci.

Le malattie cardiovascolari causano circa 20 milioni di decessi in tutto il mondo. Le statine sono farmaci altamente efficaci che abbassano i livelli di colesterolo LDL (“cattivo”) e hanno ampiamente dimostrato di ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Tuttavia, vengono attribuiti diversi possibili effetti collaterali. I ricercatori hanno raccolto dati da 23 studi su larga scala della Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration: 123.940 partecipanti a 19 studi clinici su larga scala che confrontavano gli effetti delle terapie con statine rispetto a un placebo (una compressa fittizia) e 30.724 partecipanti a quattro studi che confrontavano una terapia con statine più intensiva con una meno intensiva. Hanno riscontrato un numero simile di segnalazioni di eventi avversi tra i pazienti che assumevano statine e quelli che assumevano placebo per quasi tutte le condizioni elencate nei foglietti illustrativi come possibili effetti collaterali. Ad esempio, ogni anno, il numero di segnalazioni di deterioramento cognitivo o della memoria era dello 0,2% tra coloro che assumevano statine, ma ugualmente dello 0,2% tra coloro che assumevano placebo. Ciò significa che, sebbene le persone possano notare questi problemi durante l’assunzione di statine, non ci sono prove concrete che siano causati dalla statina stessa.

Non è stato riscontrato alcun rischio statisticamente significativo derivante dalla terapia con statine per quasi tutte le condizioni elencate nei foglietti illustrativi come potenziali effetti collaterali, ad esempio perdita di memoria o demenza, depressione, disturbi del sonno, disfunzione erettile, aumento di peso, nausea, affaticamento o mal di testa. Si è verificato un piccolo aumento del rischio (circa lo 0,1%) di anomalie negli esami del sangue per il fegato.

Tuttavia, non si è verificato alcun aumento di malattie epatiche come epatite o insufficienza epatica, il che indica che le alterazioni degli esami del sangue per il fegato non portano in genere a problemi epatici più gravi.

“Le statine sono farmaci salvavita utilizzati da centinaia di milioni di persone negli ultimi 30 anni. Il nostro studio rassicura sul fatto che, per la maggior parte delle persone, il rischio di effetti collaterali è ampiamente compensato dai benefici delle statine”, conclude Christina Reith, e autrice principale dello studio. (Ansa)