Castrolibero, Nicoletta Perrotti candidata alla carica di sindaco alle prossime Comunali

la scelta

CASTROLIBERO Nicoletta Perrotti è la candidata alla carica di sindaca per le imminenti elezioni comunali nel comune di Castrolibero. La decisione è stata assunta, all’unanimità, dal gruppo consiliare di maggioranza “Rinascita Civica”. Lo riferisce una nota. L’indicazione è giunta, con parere unanime, in tutte le sue componenti, al termine della riunione di domenica scorsa. Perrotti, che ricopre il ruolo di assessora con delega alla cultura, lavori pubblici, PNRR, transizione al digitale e personale, rappresenta -si legge nel documento politico approvato- l’espressione più aderente al modello politico-amministrativo della città, garantendo la fisiologica prosecuzione dei principi e delle idee che la caratterizzano. “Siamo certi che saprà interpretare i desiderata di una comunità in profonda trasformazione, interpretando al meglio le nuove istanze- ha detto il capogruppo di “Rinascita Civica” -favorendo la prosecuzione di un percorso che coniuga tradizione e futuro, nella costante ricerca di una nuova dimensione, tra saperi, coraggio e determinazione”. Il gruppo ha inteso, poi, rivolgere un “sentito ringraziamento” a Francesco Serra, attuale primo cittadino, per il lavoro svolto. “Figura istituzionale equilibrata e di grande operatività, doti, siamo certi, saprà profondere anche nella prossima azione di governo”. Al termine della riunione, Nicoletta Perrotti, ha inteso ringraziare ogni singolo componente del gruppo e, in particolare, il sindaco, oggi consigliere regionale, Orlandino Greco, per la fiducia manifestata nei suoi confronti “Sono pronta- ha detto- a garantire il prosieguo di questa esaltate stagione amministrativa, con la convinzione di poter interpretare le aspettative dei nostri concittadini e condurre alla vittoria la lista di “Rinascita Civica”. Profonderò ogni energia- ha aggiunto- affinché la nostra comunità possa continuare ad essere fiera della sua unicità. Il futuro che ci attende è, al tempo stesso, complesso e esaltante. Le nuove sfide, imposte dalla modernità- ha continuato- vanno affrontate con la consapevolezza del ruolo che Castrolibero ha già dimostrato di saper svolgere, in un contesto economico -territoriale in continua evoluzione. La nostra è città viva e pulsante, dove, il futuro scrive le sue pagine, punto di riferimento per l’intero comprensorio. L’impegno profuso, le scelte compiute, e i risultati raggiunti, nel ruolo di assessora, mi hanno consentito di maturare esperienze importanti che animeranno il nuovo percorso per il quale sono stata designata. Il sostegno del gruppo, unito e coeso, mi inorgoglisce e, al tempo stesso, mi carica di responsabilità che sento di assumere con la consapevolezza dell’importanza che il ruolo impone”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato