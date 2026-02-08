Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:02
medio oriente

La Nobel per la Pace Mohammadi condannata in Iran

Per l’attivista 6 anni di carcere e 2 di esilio

Pubblicato il: 08/02/2026 – 17:33
La Nobel per la Pace Mohammadi condannata in Iran

Un tribunale iraniano ha condannato la vincitrice del Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi a sei anni di carcere. Lo ha dichiarato il suo avvocato all’AFP. «E’ stata condannata a sei anni di carcere per associazione a delinquere e collusione per commettere reati», ha dichiarato l’avvocato Mostafa Nili, aggiungendo che le è stato anche imposto il divieto di lasciare il Paese per due anni. Mohammadi è stata inoltre condannata a un anno e mezzo di carcere per attività di propaganda e all’esilio per due anni nella città di Khosf, nella provincia orientale del Khorasan meridionale, ha dichiarato l’avvocato.

