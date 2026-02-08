Olimpiadi, sei medaglie per l’Italia in un solo giorno: è record

milano cortina 2026

Una giornata storica per l’Italia alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Per la prima volta nella sua storia gli Azzurri ottengono sei medaglie in un solo giorno: mai erano stati raggiunti così tanti podi da parte dell’Italia nell’arco di una sola giornata. Nel medagliere sale, al momento, alla terza posizione con un oro, due argenti e sei bronzi, per un totale di 9 medaglie, superata solo dalla Norvegia e dagli Stati Uniti. In mattinata, è stata Sofia Goggia ad ottenere un terzo posto nella discesa libera femminile, seguita dal bronzo di Lucia Dalmasso nel gigante femminile di snowboard, di Riccardo Lorello nei 5000 metri dello speed skating e da Dominik Fischnaller nello slittino singolo. Argento nella staffetta mista di 4×6 km di biathlon, mentre in serata la giornata è stata chiusa con il bronzo nel team event del pattinaggio di figura.

