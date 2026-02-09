Elezioni a Crotone, Cannizzaro punta su Enzo Voce: «Per Forza Italia è il profilo ideale»

l’endorsement

CROTONE Il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro rilancia la presenza territoriale del partito con l’inaugurazione di due nuove segreterie nel Crotonese. L’occasione, davanti alla stampa, per aprire al sostegno del sindaco uscente Enzo Voce alle prossime amministrative di Crotone. Sullo sfondo non manca poi il dossier Reggio Calabria, dove il centrodestra punta prima sui programmi e poi sul candidato. «L’inaugurazione di nuove sedi di partito è sempre un momento di alta democrazia: è occasione di incontro, confronto e proposta. Sono molto grato a Sergio Ferrari per il lavoro che ha svolto e che continua a svolgere per il partito. L’apertura di due segreterie politiche non è un fatto simbolico, ma un segnale concreto: luoghi di aggregazione e di confronto, aperti non solo agli iscritti ma anche ai contesti civici che vorranno portare idee e proposte».

«Forza Italia continua a crescere»

Per Cannizzaro le aperture testimoniano, dunque, la vitalità di un partico che continua a crescere. «Forza Italia in Calabria sta crescendo: nei consensi, nelle adesioni degli amministratori e nella presenza sul territorio. Questo significa strutturarsi sempre di più e tornare a essere un partito di prossimità. Negli anni abbiamo assistito alla chiusura di sezioni e circoli; oggi vogliamo invertire quella tendenza, riportando sul territorio le agorà politiche e punti di riferimento per i cittadini. Sergio Ferrari interpreta bene questa missione, anche nella sua nuova veste di consigliere regionale e presidente di una delle commissioni più importanti. Siamo orgogliosi del suo operato, così come di quello degli altri consiglieri regionali, soprattutto dei neoeletti, già attivi sia in Aula sia sul territorio. Questa segreteria sarà un punto di riferimento per il partito e per il consigliere che questa città e questa provincia hanno scelto con un consenso ampio per rappresentarle in Consiglio regionale».

«Voce interpreta bene il progetto del centrodestra in Calabria»

Inevitabili le riflessioni per il futuro della città di Crotone, tra poco chiamata al voto e con Forza Italia che indica nel sindaco uscente Enzo Voce il candidato ideale. «Forza Italia apprezza molto l’operato di Enzo Voce. In questi anni ha dimostrato capacità di aggregare una classe dirigente e di dare una visione alla città. Ha saputo utilizzare fondi pubblici, avviare opere e infrastrutture, rimettere ordine nei conti. È diventato un punto di riferimento per i cittadini. Non escludo, anzi mi auguro, che Forza Italia possa sostenerlo alle prossime elezioni, così come mi auguro che tutta la coalizione possa convergere su un progetto condiviso. Voce interpreta bene il progetto del centrodestra in Calabria. E il centrodestra non è abituato a perdere pezzi. Anche a Reggio Calabria stiamo lavorando in questa direzione: prima i programmi, poi la scelta della figura – uomo o donna – che dovrà interpretarli al meglio».

Esclusa, dunque, anche l’ipotesi “superamento” della possibile ricandidatura di Enzo Voce, considerate le probabili – ma ancora non certe – incomprensioni con Fratelli d’Italia. Su questo punto Cannizzaro è stato chiaro: «Perché parlare di superamento quando c’è un candidato che ha già dimostrato capacità amministrativa? Voce viene definito “civico”: significa semplicemente che non ha una tessera di partito. Ma noi non abbiamo valutato questo aspetto, abbiamo guardato ai risultati. Forza Italia vede in Enzo Voce un buon sindaco. Detto questo, è ancora presto: il confronto avverrà all’interno della coalizione, nel tavolo regionale, e lì discuteremo ogni scelta nel rispetto degli alleati». (Gi.Cu.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

