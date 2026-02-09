Interruzione idrica a Cosenza, scuole chiuse martedì 10 e mercoledì 11 febbraio

per i lavori all’Acquedotto

COSENZA Il sindaco Franz Caruso ha, con propria ordinanza contingibile ed urgente, disposto, per le giornate di martedì 10 febbraio e mercoledì 11 febbraio, la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati della città di Cosenza: i nidi, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, ricadenti nelle zone servite dall’Acquedotto Abatemarco, a seguito di una interruzione idrica comunicata al Comune dalla Società Sorical. Non rientrano nel provvedimento di chiusura del Sindaco, perché non interessate dalla sospensione idrica, le scuole ricadenti nelle seguenti zone: Centro storico, Serra Soprana, Colle Triglio-Gergeri, Borgo Partenope, Sant’Ippolito e Donnici. Il Sindaco Franz Caruso ha disposto la chiusura degli istituti scolastici a seguito della comunicazione della Società Sorical con la quale il Comune è stato informato della interruzione della fornitura idrica per manutenzioni programmate e straordinarie sulla condotta adduttrice dell’Acquedotto Abatemarco nella giornata del 10 febbraio. Il provvedimento si è reso necessario, atteso che, per come evidenziato nella stessa comunicazione di Sorical, l’erogazione della fornitura idrica verrà sospesa a decorrere dalle ore 8,00 del 10 febbraio sino a notte inoltrata, e considerato che, al fine di consentire il riempimento dei serbatoi comunali ed in attesa del ripristino della regolare distribuzione idrica, si è ritenuto opportuno provvedere solo alla chiusura delle scuole interessate dall’interruzione idrica. L’ordinanza del Sindaco è stata inoltre motivata dall’opportunità e necessità di sospendere tutte le attività, didattiche e non, per motivi di igiene pubblica, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di insalubrità nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 febbraio.