Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:45
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

violenza di genere

Sequestrata e torturata per giorni, arrestato il fidanzato

La vittima sarebbe stata anche drogata e abusata

Pubblicato il: 09/02/2026 – 16:45
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sequestrata e torturata per giorni, arrestato il fidanzato

La loro relazione era al capolinea. E lui, non accettando di lasciarla libera, l’avrebbe rapita, chiusa in casa per giorni, picchiata, drogata, vessata e umiliata, abusando anche di lei. Una storia, raccontata da media sardi, accaduta a Sassari. A finire in carcere è il fidanzato con le accuse di sequestro di persona, tortura, lesioni personali, maltrattamenti confronti familiari e resistenza a pubblico ufficiale. Vittima una ragazza di 23 anni, la cui scomparsa era stata denunciata dalla madre che aveva indicato la casa del ragazzo, a Santa Maria di Pisa. I militari, dopo alcuni tentativi al citofono, sono entrati dalla finestra con l’aiuto dei vigili del fuoco, trovando la ragazza con ferite e lividi. La 23enne ha raccontato di aver subito insulti, spintoni, percosse in diverse parti del corpo, sigarette spente sull’avambraccio, nutrita con cibo buttato sul pavimento, su cui l’uomo sputava. L’uomo le avrebbe anche somministrato psicofarmaci, per poter abusare di lei sessualmente. La donna è stata ricoverata e affidata a un centro di supporto alle vittime di violenza di genere. L’indagato è in carcere da sabato mattina e, oggi, il gip di Sassari ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere. (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
sassari
sequestrata e torturata
Top
violenza di genere
VIOLENZA SULLE DONNE
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x