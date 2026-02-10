A Crotone arriva la regata internazionale con 40 squadre

l’evento

CROTONE Cresce l’attesa a Crotone per l’undicesima edizione della Bper international carnival race 2026, uno degli appuntamenti più attesi della vela giovanile internazionale dedicato alla classe Optimist. L’evento prenderà ufficialmente il via venerdì 13 febbraio alle ore 17 con la Parata di Carnevale che coinvolgerà atleti, cittadini e visitatori. I numeri confermano il grande interesse per questa edizione: sono 242 gli atleti iscritti, provenienti da Italia, Germania e Svizzera. Nel dettaglio, parteciperanno 222 timonieri, le squadre iscritte sono 40, con una fortissima presenza dei circoli dell’area del Lago di Garda, a testimonianza dell’alto livello tecnico della manifestazione. L’Italia è la nazione maggiormente rappresentata con 238 iscritti. Come da tradizione, la Carnival Race sarà molto piùdi una regata. La parata di carnevale vedrà la partecipazione della street band del liceo musicale “Gravina” di Crotone, trampolieri, animazione e il coinvolgimento delle scuole, con una premiazione dedicata alla migliore maschera ispirata al film “Inside Out 2”. Tra gli eventi collaterali spicca il convegno di lunedì16, presso il liceo scientifico “Filolao” di Crotone, organizzato dall’Università Magna Graecia sul tema “Facciamo Pace”, che vedrà la presenza dell’assessore regionale con delega all’istruzione, sport e politiche giovanili, Eulalia Micheli. Le prove in mare si svolgeranno da sabato 14 a lunedì 16: i 222 juniores saranno suddivisi in tre flotte impegnate nelle regate di qualificazione. Martedì 17 si disputeranno le finali, con gli atleti divisi nelle flotte Gold, Silver e Bronze, che decreteranno i vincitori e i podi dell’edizione 2026. A conferma del prestigio dell’evento, nei giorni della Carnival Race saranno presenti a Crotone il vicepresidente della Federazione Italiana Vela, Giuseppe D’Amico, e il segretario nazionale della classe Optimist e council member di world sailing, Walter Cavallucci. La manifestazione e’ stata presentata oggi nell’aula consiliare del Comune. All’incontro hanno preso parte il sindaco Vincenzo Voce, il presidente della Provincia Fabio Manica, l’assessore allo Sport Luca Bossi, il presidente del Club Velico Crotone Gianluca Ruperto, il responsabile della direzione Mezzogiorno di Bper Banca Salvatore Pulignano e il comandante della Capitaneria di porto Domenico Morello. Presente anche don Francesco Spatola, che ha portato i saluti dell’arcivescovo Torriani. Nel corso della conferenza, il presidente del Club Velico Ruperto ha inoltre annunciato un importante riconoscimento per la città: l’assegnazione dei Campionati europei di vela nel 2028, oltre al Campionato italiano che si svolgerà già a partire dal prossimo marzo.

