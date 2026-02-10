Skip to main content

Domani allerta gialla in sei regioni. Calabria tra le più a rischio

Venti di burrasca, piogge e possibili mareggiate

Pubblicato il: 10/02/2026 – 19:20
ROMA Una perturbazione in arrivo dall’Atlantico interesserà domani le isole maggiori e la Calabria, con precipitazioni più frequenti ed intense sui versanti tirrenici, associate ad un rinforzo dei venti. Lo indica un’Allerta meteo della Protezione civile. L’avviso prevede dalla mattinata di domani venti da forti a burrasca su Sardegna, Sicilia e Calabria con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Attese inoltre precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Valutata per la giornata di domani Allerta gialla su Calabria, su gran parte della Sicilia e su settori di Basilicata, Lazio, Toscana e Umbria.

La previsioni in Calabria

Come evidenziato dalla Protezione civile, dalla mattinata di domani e per le successive 18-24 ore si prevedono: venti occidentali da forti a burrasca, possibili mareggiate lungo le coste esposte, precipitazioni diffuse specialmente sul versante tirrenico accompagnate da rovesci di forte intensità, raffiche di vento e attività elettrica

