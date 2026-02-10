Il Cosenza ritrova la vittoria al “Marulla”: battuto il Siracusa 1-0

il match dei lupi

COSENZA Dopo la pesante sconfitta di Giugliano (3-0 contro l’ultima in classifica), il Cosenza ritrova il sorriso in casa contro il Siracusa, penultimo in classifica, grazie a un gol di Emmausso nel secondo tempo. Una vittoria sofferta, ottenuta in un “San Vito-Marulla” deserto per la protesta dei tifosi, su un campo reso pesante dalla pioggia.

La partita parte con ritmo lento, tra tentativi imprecisi e qualche incursione isolata. I padroni di casa provano a rendersi pericolosi già nei primi minuti con Florenzi e Cannavò, ma la difesa del Siracusa e il portiere Farroni neutralizzano ogni azione. La squadra siciliana risponde con Contini e Arditi, senza riuscire a inquadrare la porta di Pompei. Il primo tempo si chiude senza reti, con un Cosenza che fatica a trovare spazi e un Siracusa ordinato in difesa.

La ripresa porta maggiore vivacità, anche se i ritmi restano contenuti. Buscè opera due sostituzioni immediate: Beretta per Achour e Contiliano per Baez, mentre il Siracusa cambia Riccardi con Sbaffo al 76’. La gara si incattivisce leggermente, con ammonizioni distribuite tra le due squadre, tra cui Dametto, Ciotti e Langella per i rossoblù.

Il momento decisivo arriva all’82’: su un pallone smanacciato da Farroni in area, Emmausso è pronto a ribadire in rete, firmando il gol del vantaggio del Cosenza. La squadra ospite prova a reagire, ma la difesa silana regge, anche dopo l’ingresso di Garritano al posto di Palmieri e i tre cambi del Siracusa negli ultimi minuti. Un grande intervento di Farroni evita il raddoppio all’ultimo minuto, ma il risultato non cambia: il Cosenza conquista tre punti preziosi. (redazione@corrierecal.it)





Il tabellino

COSENZA (4-3-2-1) 1 Pompei; Cannavò, Moretti, Dametto, Caporale; Ciotti, Langella, Palmieri; Florenzi (73′ Emmausso), Baez (46′ Contiliano); Achour (46′ Beretta). A disp.: Vettorel, Vannucchi, Contiero, Pintus, Garritano, Ba. All.: Buscè.

SIRACUSA (4-2-3-1) Farroni; Puzone, Marafini, Capomaggio, Iob (86′ Zanini); Candiano (55′ Frisenna), Gudelevicius (86′ Pannitteri); Di Paolo, Riccardi (76′ Sbaffo), Contini (86′ Simonetta); Arditi. A disp.: Sylla, Pacciardi, Bonacchi, Morreale, Di Gesù. All.: Turati.

ARBITRO Luongo di Frattamaggiore.

MARCATORI: 82′ Emmausso

NOTE: angoli 2-2, ammoniti Dametto (C) Ciotti (C) Cannavò (C) Iob (S) Langella (C) Capomaggio (S). Recupero: 3’/5’.

