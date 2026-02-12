Si legge in: 1 minuto
Cosenza, maltrattamenti e violenze nei confronti della ex: in carcere il vicepresidente del Consiglio comunale Sacco
La misura si riferisce a presunte violenze e maltrattamenti nei confronti della ex compagna, nel periodo che va dal 2020 al 2022
COSENZA Il vicepresidente del Consiglio comunale di Cosenza, Roberto Sacco, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del gip del tribunale di Cosenza. La misura si riferisce – è lo stesso Sacco a darne conto sul proprio profilo – a presunte violenze e maltrattamenti nei confronti della ex compagna, nel periodo che va dal 2020 al 2022. Fissato per domani alle 12 l’interrogatorio di garanzia. (f.b.)
