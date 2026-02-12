Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:40
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la misura

Cosenza, maltrattamenti e violenze nei confronti della ex: in carcere il vicepresidente del Consiglio comunale Sacco

La misura si riferisce a presunte violenze e maltrattamenti nei confronti della ex compagna, nel periodo che va dal 2020 al 2022

Pubblicato il: 12/02/2026 – 13:47
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cosenza, maltrattamenti e violenze nei confronti della ex: in carcere il vicepresidente del Consiglio comunale Sacco

COSENZA Il vicepresidente del Consiglio comunale di Cosenza, Roberto Sacco, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del gip del tribunale di Cosenza. La misura si riferisce – è lo stesso Sacco a darne conto sul proprio profilo – a presunte violenze e maltrattamenti nei confronti della ex compagna, nel periodo che va dal 2020 al 2022. Fissato per domani alle 12 l’interrogatorio di garanzia. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
consigliere comunale cosenza
MALTRATTAMENTI
Rilevanti
Roberto Sacco
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x