Cosenza, maltrattamenti e violenze nei confronti della ex: in carcere il vicepresidente del Consiglio comunale Sacco

la misura

COSENZA Il vicepresidente del Consiglio comunale di Cosenza, Roberto Sacco, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del gip del tribunale di Cosenza. La misura si riferisce – è lo stesso Sacco a darne conto sul proprio profilo – a presunte violenze e maltrattamenti nei confronti della ex compagna, nel periodo che va dal 2020 al 2022. Fissato per domani alle 12 l’interrogatorio di garanzia. (f.b.)

