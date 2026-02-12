Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:02
la proposta

Il Csm indica Elio Romano come nuovo procuratore di Lamezia Terme

La Quinta Commissione presenterà all’unanimità il suo nome al Plenum che dovrà ratificare la decisione

Pubblicato il: 12/02/2026 – 19:01
LAMEZIA TERME La Quinta Commissione del Consiglio superiore della Magistratura ha indicato Elio Romano come nuovo Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme. Attualmente ricopre l’incarico di sostituto procuratore presso la Dda di Catanzaro, partecipando attivamente alle inchieste contro la criminalità organizzata calabrese e contro le cosche locali. Il nome di Romano verrà proposto all’unanimità al Plenum per succedere a Salvatore Curcio, essendo ora alla guida della Dda di Catanzaro dopo il trasferimento di Nicola Gratteri a Napoli.

