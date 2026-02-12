la proposta

LAMEZIA TERME La Quinta Commissione del Consiglio superiore della Magistratura ha indicato Elio Romano come nuovo Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme. Attualmente ricopre l’incarico di sostituto procuratore presso la Dda di Catanzaro, partecipando attivamente alle inchieste contro la criminalità organizzata calabrese e contro le cosche locali. Il nome di Romano verrà proposto all’unanimità al Plenum per succedere a Salvatore Curcio, essendo ora alla guida della Dda di Catanzaro dopo il trasferimento di Nicola Gratteri a Napoli.

