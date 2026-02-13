Ciclone Ulrike a Cosenza, preoccupano il torrente Iassa e il fiume Busento. Famiglie isolate nel Cosentino – FOTO E VIDEO

maltempo

COSENZA «Stiamo vivendo ore difficili. Ho attivato il sistema comunale di Protezione Civile e le squadre sono al lavoro senza sosta per monitorare i punti critici e intervenire su allagamenti e caduta di alberi. La situazione è critica, ma sotto controllo. Preoccupano il torrente Iassa e il fiume Busento, in piena ed esondato in alcuni tratti. Sto seguendo personalmente ogni aggiornamento: la sicurezza di tutti voi è la nostra priorità. Vi chiedo massima prudenza, limitate gli spostamenti ed evitate le zone vicine ai corsi d’acqua». A dirlo, il sindaco di Cosenza Franz Caruso in un post su Facebook. Particolarmente critica la situazione a Cosenza, dove il fiume Busento ha raggiunto gli argini, destando preoccupazione tra i residenti delle aree limitrofe. (foto copertina di Paolo Veltri)

Il ciclone Ulrike si è abbattuto con forza soprattutto nel Cosentino. L’innalzamento del livello delle acque è la conseguenza delle precipitazioni abbondanti che si stanno registrando ormai da diverse ore su tutto il territorio provinciale. Nella città dei bruzi, nel rione massa, nel centro storico, si è aperta una voragine lungo la strada principale.

Numerosi i comuni colpiti da frane e smottamenti. A Paterno Calabro, Figline Vegliaturo e San Pietro in Guarano si segnalano criticità legate al dissesto idrogeologico, mentre a Sant’Agata di Esaro, nella frazione Scivolenta, una carreggiata ha ceduto compromettendo la viabilità locale e rendendo necessari interventi urgenti di messa in sicurezza.

Sant’Agata d’Esaro Sant’Agata d’Esaro Sant’Agata d’Esaro

Disagi anche a Zumpano, dove la pressione dell’acqua ha provocato il sollevamento di alcuni tombini, creando ulteriori rischi per la circolazione. In questo momento la strada per la Sila in prossimità dello svincolo di Pianette è bloccata. A Casali del Manco, la frazione Pedace è completamente isolata a causa di una frana che blocca tutti i collegamenti: la strada in direzione Pietrafitta è chiusa, stessa sorte per l’arteria che consente l’accesso a Serra Pedace e Casole Bruzio. A Rogliano, una frana ha raggiunto una abitazione.

Pedace Rogliano

Non meno preoccupante la situazione lungo la costa tirrenica calabrese, dove il mare agitato e le forti mareggiate rischiano di provocare danni significativi alla linea ferrata. Le raffiche di vento, associate alle intense precipitazioni, stanno mettendo a dura prova l’intero litorale. Nel comune di Cetraro, chiuso per allagamento un tratto della Strada Statale 18 Tirrena Inferiore al km 294,800, in entrambe le direzioni.

Cetraro – Foto di Pillamaro Cetraro – Foto di Pillamaro

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato