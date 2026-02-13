Ciclone Ulrike, il comune di Lago chiede lo stato di calamità
Il sindaco: «I nostri dipendenti e ditte sono operativi sul territorio, nella mattinata ho disposto una serie di ordinanze»
COSENZA Il Comune di Lago ha avviato tutte le procedure necessarie ed urgenti per la dichiarazione di emergenza e stato di calamità a seguito delle gravi criticità verificatesi sull’intero territorio comunale. Lo annuncia in una nota, Enzo Scanga, sindaco di Lago in provincia di Cosenza. Il primo cittadino elenca i danni causati dal ciclone Ulrike. «Frane diffuse, esondazioni di corsi d’acqua, smottamenti in prossimità delle reti idriche con conseguente chiusura totale del servizio, caduta di massi e alberi con situazioni di pericolo per la pubblica incolumità». «I nostri dipendenti e ditte sono operativi sul territorio – aggiunge – nella mattinata ho disposto una serie di ordinanze che saranno presto pubblicate sull’Albo Pretorio dell’Ente».
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato