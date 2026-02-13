Ciclone Ulrike, il comune di Lago chiede lo stato di calamità

l’annuncio

COSENZA Il Comune di Lago ha avviato tutte le procedure necessarie ed urgenti per la dichiarazione di emergenza e stato di calamità a seguito delle gravi criticità verificatesi sull’intero territorio comunale. Lo annuncia in una nota, Enzo Scanga, sindaco di Lago in provincia di Cosenza. Il primo cittadino elenca i danni causati dal ciclone Ulrike. «Frane diffuse, esondazioni di corsi d’acqua, smottamenti in prossimità delle reti idriche con conseguente chiusura totale del servizio, caduta di massi e alberi con situazioni di pericolo per la pubblica incolumità». «I nostri dipendenti e ditte sono operativi sul territorio – aggiunge – nella mattinata ho disposto una serie di ordinanze che saranno presto pubblicate sull’Albo Pretorio dell’Ente».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato