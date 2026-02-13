“Maestrale-Olimpo-Imperium”: la Dda di Catanzaro impugna 35 posizioni – NOMI

il processo

CATANZARO La Dda di Catanzaro ha impugnato la sentenza emessa il 20 marzo 2025 nell’ambito del maxiprocesso “Maestrale-Olimpo-Imperium”. Nonostante il gup avesse già condannato 50 dei 91 imputati che avevano scelto il rito abbreviato, la Procura mira ora a ottenere una revisione per 35 posizioni specifiche, tra queste ci sono quelle di Francesco Sabatino (assolto) per il quale, invece, erano stati chiesti 8 anni e 9 mesi di reclusione, ma anche Pasquale Anastasi, ex dirigente del dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura della Regione Calabria. Furono assolti anche Rocco e Tommaso Anello per i quali erano stati chiesti 9 anni di carcere. Assolto un altro avvocato, Giacomo Franzoni per il quale erano stati chiesti 8 anni di carcere.

L’inchiesta

Nell’operazione “Olimpo”, in particolare, gli inquirenti avevano fatto luce sui presunti interessi della ‘ndrangheta del Vibonese nel settore del turismo, con l’arresto di 56 persone e 78 indagati in tutto. Un controllo totale del territorio che si sarebbe realizzato anche grazie alle connivenze dei cosiddetti colletti bianchi. Con l’operazione “Maestrale-Carthago”, invece, la Distrettuale antimafia di Catanzaro aveva ricostruito le aree geografiche di interesse delle ‘ndrine sul territorio vibonese, e in particolare nei Comuni di Mileto, Filandari, Zungri, Briatico e Cessaniti. Erano in tutto 167 le persone indagate. Grazie all’inchiesta “Imperium”, infine, aveva permesso agli inquirenti di far luce sulle ingerenze dei clan vibonesi, e soprattutto il clan Mancuso, nel settore del turismo con particolare riferimento alle strutture alberghiere presenti sulla Costa degli Dei. Centrale in questa inchiesta la struttura del “Sayonara” di Nicotera Marina, teatro di alcuni incontri tra le cosche calabresi e quelle siciliane di Cosa Nostra.

Tutti i nomi

Pasquale Anastasi

Rocco Anello

Tommaso Anello

Vincenzo Barba

Domenico Bartone

Vincenzo Calafati

Maria Vittoria Errigo

Antonio Facciolo

Claudio Fiumara

Gianfranco Franzoni

Michele Galati

Ottavio Galati

Salvatore Domenico Galati

Carmine Il Grande

Egidio Il Grande

Francesco La Rosa

Alfonso Luciano

Antonio Mancuso

Domenico Mancuso

Francesco Mancuso

Giuseppe Mangone

Andrea Mantella

Paolo Mercurio

Gaetano Molino

Salvatore Morelli

Salvatore Palmieri

Domenico Polito

Giuseppe Prostamo

Umberto Pugliese

Demetrio Putortì

Giuseppe Raguseo

Francesco Sabatino

Davide Surace

Diego Surace

Antonio Massimiliano Varone

