Salvata nella Locride una poiana ferita: affidata alle cure del Cras

il salvataggio

REGGIO CALABRIA Un importante intervento di tutela della fauna selvatica è stato portato a termine con successo nelle scorse ore dal Nucleo Venatorio provinciale della Libera Caccia di Reggio Calabria, distaccamento di Ardore: una poiana ferita è stata recuperata e messa in salvo nel comune di Benestare. L’operazione è scattata a seguito della segnalazione di un cittadino che ha individuato il rapace in evidente difficoltà, impossibilitato a prendere il volo.

Il personale specializzato della Libera Caccia, sotto il coordinamento del capitano Rocco Ripolo, ha provveduto a recuperare il rapace, specie protetta, con le dovute cautele, mettendolo in sicurezza. Il rapace è stato successivamente consegnato agli agenti della Polizia Provinciale, che hanno attivato il protocollo di trasporto verso il CRAS (Centro di Recupero Animali Selvatici) di Catanzaro, dove la poiana riceverà tutte le cure veterinarie necessarie per il suo pieno recupero.

Grande la soddisfazione espressa dal comandante Rocco Ripolo, che ha sottolineato l’importanza della presenza sul territorio e della collaborazione con la cittadinanza: “Siamo estremamente soddisfatti per l’esito di questo intervento. Il salvataggio di un esemplare così maestoso e importante per il nostro ecosistema è il risultato tangibile del lavoro costante che svolgiamo quotidianamente. Ringraziamo il cittadino per la sensibilità dimostrata: la rapidità della segnalazione è stata fondamentale per garantire una speranza di vita al rapace”. Sull’episodio è intervenuto anche il presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Libera Caccia, Antonio Ventre, che ha dichiarato: “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai componenti del Nucleo Venatorio per la professionalità e la prontezza dimostrate in questa occasione. Questo risultato certifica ancora una volta come la nostra associazione sia non solo vicina ai cacciatori e alle loro istanze, ma anche in prima linea per la tutela ambientale. Siamo convinti che la nostra presenza capillare sul territorio rappresenti un presidio fondamentale per la tutela della fauna: operiamo quotidianamente per garantire quel necessario equilibrio della natura che è alla base di un ecosistema sano”.