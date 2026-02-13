Trump invia una seconda portaerei in Medio Oriente

La latitanza di Pasquale Bonavota, dalla Calabria al clan di Carmagnola fino a Genova: ecco chi l’avrebbe protetto

“Tre arresti su ordine del gip di Genova. Tra loro anche l’ex sindacalista Ceravolo e due calabresi. Avrebbero offerto supporto logistico, soldi e doc…

13 Febbraio, 9:35