Ultimo aggiornamento alle 10:13
navi da guerra

Trump invia una seconda portaerei in Medio Oriente

Washington aumenta la pressione su Teheran

Pubblicato il: 13/02/2026 – 7:42
ROMA La più grande portaerei del mondo ha ricevuto l’ordine di salpare dal Mar dei Caraibi verso il Medio Oriente, ha dichiarato una fonte a conoscenza dei piani mentre il presidente americano Donald Trump valuta l’opportunità di intraprendere un’azione militare contro l’Iran. Lo riportano i media Usa. La spostamento della Uss Gerald R. Ford, reso nota per la prima volta dal New York Times, porterà a due le portaerei nella regione mentre Trump aumenta la pressione sull’Iran affinché raggiunga un accordo sul suo programma nucleare. La Uss Abraham Lincoln è arrivata ;;in Medio Oriente più di due settimane fa.

portaerei iran
portaerei usa
TRUMP
USA
Nazionale
