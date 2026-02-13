Trump invia una seconda portaerei in Medio Oriente
Washington aumenta la pressione su Teheran
ROMA La più grande portaerei del mondo ha ricevuto l’ordine di salpare dal Mar dei Caraibi verso il Medio Oriente, ha dichiarato una fonte a conoscenza dei piani mentre il presidente americano Donald Trump valuta l’opportunità di intraprendere un’azione militare contro l’Iran. Lo riportano i media Usa. La spostamento della Uss Gerald R. Ford, reso nota per la prima volta dal New York Times, porterà a due le portaerei nella regione mentre Trump aumenta la pressione sull’Iran affinché raggiunga un accordo sul suo programma nucleare. La Uss Abraham Lincoln è arrivata ;;in Medio Oriente più di due settimane fa.
