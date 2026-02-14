Skip to main content

14/02/2026
l’emergenza

Maltempo, Piantedosi: «Grazie ai Vigili del fuoco per l’impegno straordinario»

Il ministro: «Migliaia di interventi e oltre mille donne e uomini in campo in Calabria, Sicilia e Sardegna»

Pubblicato il: 14/02/2026 – 12:38
ROMA «In queste ore difficili per Calabria, Sicilia e Sardegna, il mio grazie va al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per l’impegno straordinario nelle aree colpite dal maltempo. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati migliaia di interventi. Sono oltre 1100 le donne e gli uomini in campo, che con abnegazione e spirito di sacrificio stanno operando senza sosta per soccorrere le persone, gestire le evacuazioni e mettere in sicurezza i territori. Numeri che parlano chiaro e che raccontano professionalità, disciplina e dedizione al servizio dei cittadini». Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

