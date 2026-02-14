Psdi Calabria: «A Rende critiche costruttive per stimolare la maggioranza»

l’intervento

RENDE «Come coordinatore regionale e membro della direzione nazionale del Psdi, mi preme chiarire la nostra posizione rispetto la nuova amministrazione comunale di Rende. Abbiamo apprezzato le dichiarazioni del sindaco Sandro Principe espresse nella manifestazione del Cinema Garden, sulla visione di una città futura, e sulla centralità della stessa nell’area urbana, per tutte le opere che “saranno” realizzate. Ma ci teniamo a precisare che il nostro partito pone come perno fondamentale la democrazia e la condivisione, è, lo dimostra la storia, un partito riformista e moderato collocato a sinistra, senza bavagli». A dirlo in una nota è Luigi Cosentini, Coordinatore regionale del Psdi.

«Per questo motivo – aggiunge Cosentini – se a Rende esprimiamo critiche all’attuale maggioranza lo facciamo semplicemente per essere da stimolo e per migliorare la gestione della cosa pubblica. Noi esprimeremo sempre il nostro pensiero, positivo o negativo a seconda dei casi, il tacere non ci appartiene. Oggi Rende sembra che sia avvolta da un silenzio imbarazzante, a differenza di come sono state le forze politiche presenti sul territorio negli anni passati, giustamente. Saremo attenti osservatori, questo è il compito delle forze politiche, questa è democrazia».

