Maltempo, crollato l’arco dell’amore a Melendugno

MELENDUGNO E’ crollato nella notte, a causa del maltempo, l’arco naturale di Sant’Andrea a Melendugno, nel Salento. Il tratto costiero era conosciuto anche come arco dell’amore. “Un’icona del turismo regionale e dell’intera nazione. Era molto apprezzata, non a caso Wind la scelse come sede di uno dei suoi primi spot pubblicitari”, riferisce all’AGI Maurizio Cisternino, sindaco di Melendugno. Parte dell’area a ridosso dell’arco era interdetta già dal 2014, a causa delle ordinanze comunali e della Capitaneria di porto. Non si registrano danni a persone. (la foto in copertina è del Corriere Salentino)