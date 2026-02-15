Skip to main content

gli effetti del maltempo

Rottura della condotta adduttrice “Soleo”, Sorical: bypass di 40 metri. Disagi sul Tirreno cosentino

L’intervento è dovuto alle alluvioni e alla piena di queste ore nell’alveo del torrente Sangineto. Disservizi in 7 Comuni: ecco quali

Pubblicato il: 15/02/2026 – 10:28
Rottura della condotta adduttrice “Soleo”, Sorical: bypass di 40 metri. Disagi sul Tirreno cosentino

COSENZA In riferimento alla precedente comunicazione relativa alla rottura della condotta adduttrice “Soleo” nell’alveo del torrente Sangineto, si informa che, a causa delle persistenti condizioni di piena e dell’estensione del fenomeno alluvionale nell’area interessata, non è stato possibile procedere alla riparazione diretta della tubazione danneggiata, non essendo garantite le necessarie condizioni di sicurezza.
Al fine di ridurre al minimo i disagi e ripristinare il servizio idropotabile nel più breve tempo possibile, Sorical ha disposto la realizzazione di un by-pass di circa 40 metri, necessario a superare il tratto compromesso e consentire la riattivazione della linea adduttrice.

I Comuni interessati dal disservizio

Il disservizio idrico interessa i centri serviti dalla condotta “Soleo”, ovvero:

Belvedere Marittimo
Sangineto
Bonifati
Cetraro
Acquappesa
Guardia Piemontese
Fuscaldo

Le lavorazioni sono attualmente in corso e proseguiranno senza soluzione di continuità fino al completamento dell’intervento. Il ripristino dell’erogazione idrica avverrà non appena ultimata la messa in esercizio del by-pass. Sorical precisa che i centri serviti dalla linea adduttrice “Petrosa” o da altri acquedotti non subiscono alcuna variazione della portata erogata. Sorical assicura che seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione delle attività.

Nella foto d’archivio un intervento di riparazione dei tecnici Sorical

