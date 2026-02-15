Skip to main content

Scuola

Ufficio scolastico regionale, primo incontro tra la direttrice Giannicola e la Flc Cgil

La delegazione del sindacato, guidata dal nuovo segretario Marcuzzo, ha posto al centro il rispetto e la tutela dei lavoratori

Pubblicato il: 15/02/2026 – 10:13
Ufficio scolastico regionale, primo incontro tra la direttrice Giannicola e la Flc Cgil

CATANZARO Si è svolto nella giornata di mercoledì 11 febbraio un primo e proficuo momento di confronto tra la nuova Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dottoressa Loredana Giannicola, e le sigle sindacali. Nel corso dell’incontro, nato con l’intento di condividere un momento di convivialità e gettare le basi per l’avvio di un dialogo costruttivo tra l’amministrazione e i rappresentanti dei lavoratori, la Direttrice Giannicola ha espresso viva soddisfazione per l’elezione di Alfonso Marcuzzo a Segretario Generale della FLC CGIL Calabria, riconoscendone il valore nel panorama scolastico regionale.
Il Segretario Marcuzzo — accompagnato dalla quasi totalità della segreteria, con la presenza di Carmen Aiello, Ivan Caroleo e Amelia Rovella — ha manifestato, a sua volta, apprezzamento per la nomina della nuova Direttrice.
Nel suo breve intervento, Marcuzzo ha dato fin da subito la disponibilità a un confronto serio, responsabile e costruttivo, sottolineando come il dialogo tra amministrazione e parti sociali debba fondarsi su principi irrinunciabili: rispetto reciproco, correttezza delle relazioni sindacali, trasparenza nelle procedure e tempestività nelle informazioni.
La FLC CGIL Calabria continuerà a svolgere con determinazione il proprio ruolo di tutela dei diritti del personale — docenti, ATA e dirigenti scolastici — e di presidio della qualità del sistema pubblico di istruzione. Solo attraverso un confronto costante e leale sarà possibile affrontare le questioni aperte: stabilizzazione del precariato, organici adeguati ai reali fabbisogni, sicurezza degli ambienti di lavoro, valorizzazione professionale e investimenti strutturali nel sistema scolastico calabrese.
«Siamo convinti che il bene della scuola venga prima di ogni altra considerazione e che l’obiettivo comune debba essere quello di garantire alle studentesse e agli studenti della Calabria pari opportunità formative e un’istruzione di qualità. Nel rispetto dei ruoli e delle diverse responsabilità, assicuriamo fin d’ora collaborazione istituzionale e spirito costruttivo, nella consapevolezza che solo attraverso relazioni sindacali solide e collaborative si possano raggiungere risultati concreti e duraturi». Con questo spirito, Marcuzzo ha rinnovato alla nuova dirigente gli auguri di buon lavoro, certo che sarà possibile costruire insieme un percorso di confronto utile alla scuola calabrese e a tutte le persone che vi operano ogni giorno con impegno e professionalità.

x

x