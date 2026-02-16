Skip to main content

Esonda nella notte il canale, di nuovo allagato il Museo Archeologico della Sibaritide – VIDEO

Il direttore del Parco Filippo Demma: «Purtroppo il lavoro di svuotamento fatto ieri insieme alla Protezione Civile si è rivelato inutile»

Pubblicato il: 16/02/2026 – 15:13
È ancora allagato il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide dopo i giorni di pioggia intensa che ha colpito l’intera zona. Una situazione critica, come denuncia sui social il direttore del Parco archeologico di Sibari Filippo Demma: «Non è una buona giornata oggi. Purtroppo il lavoro fatto ieri insieme alla Protezione Civile di svuotamento dei locali seminterrati si è rivelato inutile, perché stanotte il canale qui di fianco ha esondato e sono di nuovo pieni d’acqua». Al momento si sta cercando di risolvere con le pompe, mentre sul posto è attiva la squadra di Calabria Verde per provare a rimuovere il fango. «Se non riusciamo a far scendere il livello dei canali purtroppo tutto quello che facciamo sarà inutile. Dobbiamo comunque ringraziare la Protezione Civile per il supporto, il Comune di Cassano e il sindaco Iacobino, il Consorzio di bonifica che anche oggi ci sta aiutando a drenare il canale, Calabria Verde e l’assessore Gallo che prontamente sono venuti in nostro soccorso».

