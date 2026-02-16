La fuga dell’Inter, ma il rosso di Kalulu pesa

punto di vista

Vincere aiuta a vincere. E sono 12 in tredici gare. L’Inter ha l’abitudine alla vittoria, crede in tutto, sudore, sacrificio, forza e valori. È ripartita dalle ceneri della scorsa estate con una sicurezza impressionante. Il perfetto contrario della Juventus rinchiusa nella prigione di sé stessa, lontana dal ritorno ai trionfi. Il derby d’Italia che fu regala emozioni senza pause. Cambiasso, Locatelli, Esposito e Zielinski firmano il 3-2 del Meazza, tra pali e l’espulsione di Kalulu, un rosso che farà parlare fino all’ultimo respiro. Così la fuga interista continua nella notte degli innamorati.

Il Diavolo esorcizza la sconfitta e benedice Luka Modric, l’uomo partita contro il Pisa, trascinatore, calciatore sintesi di classe e carattere. Il Milan supera il Complesso Elementare, la inspiegabile difficoltà con le piccole del campionato, segna con Loftus Cheek e Modric, sbaglia dal dischetto, rimane in dieci, soffre senza però sudare e rimane lì a impaurire l’Inter.

Malen armato di doppietta colpisce anche al Maradona. L’olandese è la scossa invernale della Roma. Gasperini ha il suo tesoretto. 2-2 in casa di un Napoli che con Spinazzola e Santos non trova lo slancio. Conte ha un traguardo, la prossima champions. Riduttivo, troppo riduttivo.

Oggi, intanto, la giornata si chiude con Cagliari-Lecce.

