Ultimo aggiornamento alle 12:55
La decisione

‘Ndrangheta, Maestrale: processo d’Appello per 77 imputati – I NOMI

Citazione in giudizio da parte della Corte d’Appello di Catanzaro. Ci saranno gli avvocati Franzoni e Sabatino, ma anche Rocco e Tommaso Anello

Pubblicato il: 16/02/2026 – 12:54
di Giorgio Curcio
‘Ndrangheta, Maestrale: processo d’Appello per 77 imputati – I NOMI

CATANZARO Saranno 77 gli imputati che, il prossimo 27 maggio, dovranno presentarsi per un nuovo giudizio davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro per il processo “Maestrale” che, a marzo dello scorso anno, aveva portato a 50 condanne e ben 41 assoluzioni, davanti al gup distrettuale di Catanzaro, Piero Agosteo. La Corte d’Appello di Catanzaro (Terza sezione) ha quindi disposto la citazione in giudizio anche per 25 degli imputati che erano stati assolti in abbreviato, tra cui gli avvocato Giacomo Franzoni e Francesco Sabatino e poi Pasquale Anastasi, ex dirigente del dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura della Regione Calabria oltre a Rocco e Tommaso Anello.

L’inchiesta

Nell’operazione “Olimpo”, in particolare, gli inquirenti avevano fatto luce sui presunti interessi della ‘ndrangheta del Vibonese nel settore del turismo, con l’arresto di 56 persone e 78 indagati in tutto. Un controllo totale del territorio che si sarebbe realizzato anche grazie alle connivenze dei cosiddetti colletti bianchi. Con l’operazione “Maestrale-Carthago”, invece, la Distrettuale antimafia di Catanzaro aveva ricostruito le aree geografiche di interesse delle ‘ndrine sul territorio vibonese, e in particolare nei Comuni di Mileto, Filandari, Zungri, Briatico e Cessaniti. Erano in tutto 167 le persone indagate. Grazie all’inchiesta “Imperium”, infine, aveva permesso agli inquirenti di far luce sulle ingerenze dei clan vibonesi, e soprattutto il clan Mancuso, nel settore del turismo con particolare riferimento alle strutture alberghiere presenti sulla Costa degli Dei. Centrale in questa inchiesta la struttura del “Sayonara” di Nicotera Marina, teatro di alcuni incontri tra le cosche calabresi e quelle siciliane di Cosa Nostra.

Sono stati citati in giudizio davanti alla Corte d’Appello:

  1. Accorinti Antonino
  2. Accorinti Antonio
  3. Anastasi Pasquale
  4. Anello Rocco
  5. Anello Tommaso
  6. Ascone Concetta
  7. Ascone Rocco
  8. Barba Vincenzo
  9. Barbieri Onofrio
  10. Bartone Domenico
  11. Bevilacqua Domenico
  12. Bruzzese Michele
  13. Calafati Vincenzo Octave
  14. Careglio Paolo
  15. Corso Vincenzo
  16. Cupito Alessio Natale
  17. Cupito Domenico
  18. Cupito Francesco
  19. Cupito Simone
  20. Di Capua Elisabetta
  21. Errigo Maria Vittoria
  22. Facciolo Antonio
  23. Ferraro Giuseppe
  24. Fiumara Claudio
  25. Franzoni Giacomo
  26. Galati Michele
  27. Galati Ottavio
  28. Galati Salvatore Domenico
  29. German Marco
  30. Guerino Gianluca
  31. Guerino Massimo
  32. Izzo Giovanni
  33. Il Grande Carmine
  34. Il Grande Egidio
  35. La Rosa Antonio
  36. La Rosa Francesco
  37. Lamonica Ferdinando
  38. Lo Bianco Paolino
  39. Luciano Alfonso
  40. Macchiarella Gisella
  41. Mancuso Antonio
  42. Mancuso Diego
  43. Mancuso Domenico
  44. Mancuso Francesco
  45. Mangone Francesco
  46. Mangone Giuseppe
  47. Mantella Andrea
  48. Marasco Nicola
  49. Megna Assunto Natale
  50. Megna Giuseppe Daniele
  51. Megna Pasquale Alessandro
  52. Megna Pasquale
  53. Melluso Sandro
  54. Mercurio Paolo
  55. Molino Gaetano
  56. Morelli Salvatore
  57. Niglia Andrea
  58. Niglia Gregorio
  59. Orecchio Francesco
  60. Palmieri Salvatore
  61. Pannazza Alberto
  62. Polito Domenico Salvatore
  63. Prenesti Antonio
  64. Prostamo Francesco
  65. Prostamo Giuseppe
  66. Prostamo Giuseppe
  67. Prostamo Nazzareno
  68. Pugliese Umberto
  69. Putortì Demetrio
  70. Raguseo Giuseppe
  71. Rombolà Francesco
  72. Sabatino Francesco
  73. Surace Davide
  74. Surace Diego
  75. Tripaldi Antonino
  76. Varone Santo Vincenzo
  77. William Mc Manus

