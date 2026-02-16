‘Ndrangheta, Maestrale: processo d’Appello per 77 imputati – I NOMI

La decisione

CATANZARO Saranno 77 gli imputati che, il prossimo 27 maggio, dovranno presentarsi per un nuovo giudizio davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro per il processo “Maestrale” che, a marzo dello scorso anno, aveva portato a 50 condanne e ben 41 assoluzioni, davanti al gup distrettuale di Catanzaro, Piero Agosteo. La Corte d’Appello di Catanzaro (Terza sezione) ha quindi disposto la citazione in giudizio anche per 25 degli imputati che erano stati assolti in abbreviato, tra cui gli avvocato Giacomo Franzoni e Francesco Sabatino e poi Pasquale Anastasi, ex dirigente del dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura della Regione Calabria oltre a Rocco e Tommaso Anello.

L’inchiesta

Nell’operazione “Olimpo”, in particolare, gli inquirenti avevano fatto luce sui presunti interessi della ‘ndrangheta del Vibonese nel settore del turismo, con l’arresto di 56 persone e 78 indagati in tutto. Un controllo totale del territorio che si sarebbe realizzato anche grazie alle connivenze dei cosiddetti colletti bianchi. Con l’operazione “Maestrale-Carthago”, invece, la Distrettuale antimafia di Catanzaro aveva ricostruito le aree geografiche di interesse delle ‘ndrine sul territorio vibonese, e in particolare nei Comuni di Mileto, Filandari, Zungri, Briatico e Cessaniti. Erano in tutto 167 le persone indagate. Grazie all’inchiesta “Imperium”, infine, aveva permesso agli inquirenti di far luce sulle ingerenze dei clan vibonesi, e soprattutto il clan Mancuso, nel settore del turismo con particolare riferimento alle strutture alberghiere presenti sulla Costa degli Dei. Centrale in questa inchiesta la struttura del “Sayonara” di Nicotera Marina, teatro di alcuni incontri tra le cosche calabresi e quelle siciliane di Cosa Nostra.

Sono stati citati in giudizio davanti alla Corte d’Appello:

Accorinti Antonino Accorinti Antonio Anastasi Pasquale Anello Rocco Anello Tommaso Ascone Concetta Ascone Rocco Barba Vincenzo Barbieri Onofrio Bartone Domenico Bevilacqua Domenico Bruzzese Michele Calafati Vincenzo Octave Careglio Paolo Corso Vincenzo Cupito Alessio Natale Cupito Domenico Cupito Francesco Cupito Simone Di Capua Elisabetta Errigo Maria Vittoria Facciolo Antonio Ferraro Giuseppe Fiumara Claudio Franzoni Giacomo Galati Michele Galati Ottavio Galati Salvatore Domenico German Marco Guerino Gianluca Guerino Massimo Izzo Giovanni Il Grande Carmine Il Grande Egidio La Rosa Antonio La Rosa Francesco Lamonica Ferdinando Lo Bianco Paolino Luciano Alfonso Macchiarella Gisella Mancuso Antonio Mancuso Diego Mancuso Domenico Mancuso Francesco Mangone Francesco Mangone Giuseppe Mantella Andrea Marasco Nicola Megna Assunto Natale Megna Giuseppe Daniele Megna Pasquale Alessandro Megna Pasquale Melluso Sandro Mercurio Paolo Molino Gaetano Morelli Salvatore Niglia Andrea Niglia Gregorio Orecchio Francesco Palmieri Salvatore Pannazza Alberto Polito Domenico Salvatore Prenesti Antonio Prostamo Francesco Prostamo Giuseppe Prostamo Giuseppe Prostamo Nazzareno Pugliese Umberto Putortì Demetrio Raguseo Giuseppe Rombolà Francesco Sabatino Francesco Surace Davide Surace Diego Tripaldi Antonino Varone Santo Vincenzo William Mc Manus

