Dl bollette, Confagricoltura: «Biogas e biomasse a rischio»

il pericolo

ROMA Con la nuova versione del dl bollette il settore del biogas elettrico non ha alcuna certezza di poter proseguire la propria attività. Lo stesso rischio si corre per gli impianti a biomasse. Due filiere estremamente importanti per la sostenibilità e la resilienza delle imprese agricole e forestali italiane. Ne è convinta Confagricoltura che per bocca del presidente della Federazione Nazionale Bioeconomia della confederazione, Alessandro Bettoni, chiede di rivedere il plafond previsto per i prossimi anni per i Pmg (Prezzi minimi garantiti) e garantire un maggiore sostegno alla produzione di energia elettrica rinnovabile basata su filiere nazionali ed europee; ma anche di individuare specifiche soluzioni per gli impianti che non potranno riconvertire la loro produzione. «Il nostro Paese – sottolinea Bettoni – non può rinunciare ad una importante produzione elettrica rinnovabile al 100% made in Italy il cui utilizzo ha forte valenza ambientale (residui, ecc.) e garantisce una parte importante dell’economia agricola e delle aree interne».