Ultimo aggiornamento alle 15:47
prevenzione

L’Asp e la Regione promuovono screening gratuiti a Reggio Calabria

Dal 23 al 25 febbraio sarà possibile sottoporsi a visite gratuite presso gli uffici della Giunta regionale

Pubblicato il: 17/02/2026 – 14:05
Dal 23 al 25 febbraio, dalle ore 9 alle 13, presso gli uffici della Giunta regionale, in via Modena a Reggio Calabria, sarà possibile sottoporsi a screening gratuiti. L’Azienda Sanitaria provinciale di Reggio Calabria e la Regione, tramite il Datore di lavoro, Salvatore Lopresti, hanno attivato queste giornate per promuovere l’adozione di stili di vita sani, l’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari e degli screening oncologici. Per le donne rientranti nella fascia di età dai 50 ai 69 anni sarà possibile prenotare la mammografia; per lo screening oncologico del colon – retto sarà possibile, per le persone che rientrano sempre nella fascia dai 50 ai 69 anni, ritirare il kit, eseguire il prelievo e riportarlo per la valutazione; con la stessa modalità è previsto, per le donne dai 30 ai 64 anni, lo screening oncologico della cervice uterina.

Argomenti
ASP REGGIO CALABRIA
mammografia calabria
Regione Calabria
Sanità
screening calabria
screening gratuiti
Categorie collegate
