Notte di paura nel Vibonese: forti raffiche di vento, pioggia intensa e alberi sradicati

il maltempo

VIBO VALENTIA Per la provincia vibonese è stata una notte difficile, forse la più complicata da quando il maltempo ha iniziato a flagellare la Calabria circa un mese fa. Tre cicloni nel mezzo e tanti danni lungo la Costa degli dei, ma il costante maltempo non consente ancora di trarre un bilancio complessivo di quella che è la situazione. Per i vibonesi una notte di paura segnata da fortissime raffiche di vento, pioggia intensa e anche grandine, ma – al momento – non sono stati segnalati danni ingenti e gravi e, per fortuna, nessuna persona coinvolta. Merito anche delle ordinanze di chiusura degli istituti scolastici emanate in gran parte dei comuni vibonesi, fatta eccezione per alcune località della costa. Il forte vento ha causato però alcuni pericoli lungo le strade, creando non pochi disagi alla viabilità: a Vibo Marina è stata nuovamente chiuso, come accade a ogni pioggia, il tratto della ex statale 522 che porta a Bivona, mentre nella vicina frazione Triparni uno smottamento ha causato la chiusura del tratto della SP11. Già con le piogge dei mesi scorsi lo stesso tratto era stato interessato dal cedimento di un muro di contenimento mai riparato. Un grosso pino è crollato lungo la SP22 tra Tropea e Ricadi, bloccando il traffico, «proprio lungo il tratto che avrebbe dovuto percorrere il pullman degli studenti. Un albero caduto oggi poteva diventare una tragedia» ha scritto un docente sui social, contestando la scelta di non chiudere le scuole nella Perla del Tirreno. Sempre le sbarre del passaggio a livello sono state divelte dal forte vento. Problemi alla viabilità segnalati anche a Mileto, alle porte di Vibo, per detriti sulla strada e nell’entroterra, a Filogaso, San Nicola da Crissa e nelle Serre. (ma.ru.)

