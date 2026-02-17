Skip to main content

17/02/2026
il disagio

Serra San Bruno, rami sulla carreggiata: riaperta la 572 di “Monte Cucco e Monte Pecoraro”

Intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile

Pubblicato il: 17/02/2026 – 8:46
VIBO VALENTIA Per rami in carreggiata, è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la NSA 572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” al km 42,900, a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Dopo l’intervento l’arteria è stata riaperta al traffico.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. 

